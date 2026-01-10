Ufficiale
Lecce, novità in mediana per Di Francesco: Fofana arriva a titolo definitivo dal Grazer
TUTTO mercato WEB
Lecce molto attivo sul mercato. Dopo Omri Gandelman, ufficializzato nei giorni scorsi, ecco un altro innesto da regalare al tecnico Eusebio di Francesco. Si tratta di Sadik Fofana, centrocampista prelevato dal Grazer in via definitiva.
Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dal club giallorosso sul proprio sito e i propri canali social: "L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sadik Fofana dal Grazer AK. Il centrocampista classe 2003 sarà a Lecce lunedì per sostenere le visite mediche".
Altre notizie Serie A
Capello: "Milan, la difficoltà è nella continuità di gioco. L'Inter la più attrezzata della Serie A"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juve, il ritorno di Chiesa è possibile: ecco la strategia. La Roma punta forte su Robinio Vaz e prepara l’assalto a Drăgușin. Il Nottingham Forest pensa a Frattesi. Napoli, se parte Lucca occhio a Ferguson
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Capello: "Milan, la difficoltà è nella continuità di gioco. L'Inter la più attrezzata della Serie A"
Serie B
Serie C
Serie C, prosegue la 21ª giornata: per il Trapani sfida da playout col Latina. Il programma completo
Pronostici
Calcio femminile