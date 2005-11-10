Lecce-Juventus, Gaspar espulso all'ultimo minuto: cos'è accaduto al Via del Mare
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 20:30Serie A
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25.10.2026 20:30Serie A
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Nel finale di Lecce-Juventus, a meno di un minuto dal termine del match, Kialonda Gaspar è stato espulso dall'arbitro Fabio Maresca. Il difensore è stato mandato sotto la doccia a causa delle proteste nei confronti del direttore di gara. Il centrale sarà dunque squalificato nel prossimo incontro a Frosinone, giovedì, e dovrebbe rientrare per Lecce-Genoa di domenica.
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