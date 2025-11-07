Lecce-Hellas Verona, i convocati di Zanetti: rientra Kastanos, out Serdar e Yellu

Mister Paolo Zanetti ha convocato 25 calciatori per Lecce-Hellas Verona, match valido per l'11a giornata di Serie A Enilive 2025/26, in programma domani, sabato 8 novembre alle ore 15, allo stadio 'Via del Mare'. Non ce la fanno Serdar e Yellu, assenti oltre a Suslov e Oyegoke. Rientra Kastanos

Portieri: Montipò, Perilli, Toniolo

Difensori: Frese, Valentini, Belghali, Bradaric, Nelsson, Slotsager, Ebosse, Fallou, Bella-Kotchap, Nunez

Centrocampisti: Akpa Akpro, Bernede, Niasse, Gagliardini, Harroui, Kastanos

Attaccanti: Sarr, Orban, Giovane, Mosquera, Ajayi