Hellas Verona, la fiducia di Sammarco. L’Arena: "La squadra ora ha più certezze"

L’Arena si concentra sul momento dell’Hellas Verona, atteso dalla sfida contro il Genoa dopo il successo ottenuto sul campo del Bologna. Una vittoria che ha riportato entusiasmo nello spogliatoio gialloblù e che, secondo il tecnico Paolo Sammarco, ha restituito maggiore fiducia e serenità al gruppo in vista del prossimo impegno.

L’allenatore sembra orientato a dare continuità alla squadra che ha convinto nell’ultima uscita. Il sistema dovrebbe restare il 3-5-2, con Montipò tra i pali e la difesa guidata da Edmundsson, affiancato da Nelsson e Frese. In mezzo al campo spazio alla fisicità e all’equilibrio garantiti da Akpa-Akpro, Gagliardini e Harroui, mentre sulle corsie agiranno Bradaric e uno tra Belghali e Oyegoke.

Davanti dovrebbe essere confermata la coppia formata da Orban e Bowie, incaricata di dare profondità alla manovra offensiva. Dall’altra parte però ci sarà un Genoa in fiducia dopo il successo contro la Roma, con la squadra di Daniele De Rossi intenzionata a proseguire il proprio momento positivo.

Per Sammarco la chiave sarà mantenere la stessa attenzione mostrata nella recente vittoria: "La vittoria di Bologna ha riportato armonia e più fiducia nel gruppo". Da qui dovrà ripartire l’Hellas Verona, chiamato a confermare i progressi davanti al pubblico del Bentegodi.