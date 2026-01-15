Lecce, il rammarico di Di Francesco: "Perso dopo aver concesso poco all'Inter per un'ora"
TUTTO mercato WEB
Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato al termine della partita persa 1-0 dalla sua squadra sul campo dell'Inter per il recupero della 16^ giornata di Serie A.
Ha detto Di Francesco dopo Inter-Lecce 1-0, a Sky Sport: "Il rammarico è che abbiamo fatto una prestazione del genere, concedendo poco per i primi 60 minuti, mancando poi però nella parte centrale del secondo tempo, dove l'Inter ha dato freschezza coi cambi e noi ci siamo abbassati troppo. Ho provato a cambiare anche io, la pressione dell'Inter c'era ma non così forte. Siamo stati anche un pizzico sfortunati, peccato perché avevamo concesso poco a loro".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
1 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Juventus, avanti tutta per Chiesa. Liverpool e contratto, il punto sul possibile ritorno dell'esterno
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile