Lecce, il rammarico di Di Francesco: "Perso dopo aver concesso poco all'Inter per un'ora"

Eusebio Di Francesco, allenatore del Lecce, ha parlato al termine della partita persa 1-0 dalla sua squadra sul campo dell'Inter per il recupero della 16^ giornata di Serie A.

Ha detto Di Francesco dopo Inter-Lecce 1-0, a Sky Sport: "Il rammarico è che abbiamo fatto una prestazione del genere, concedendo poco per i primi 60 minuti, mancando poi però nella parte centrale del secondo tempo, dove l'Inter ha dato freschezza coi cambi e noi ci siamo abbassati troppo. Ho provato a cambiare anche io, la pressione dell'Inter c'era ma non così forte. Siamo stati anche un pizzico sfortunati, peccato perché avevamo concesso poco a loro".