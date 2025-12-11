Zambia, i convocati per la Coppa d'Africa: due i giocatori chiamati dalla Serie A
Lo Zambia ha annunciato la lista dei giocatori che parteciperanno alla Coppa d'Africa che sta per iniziare in Marocco. Presenti nella lista sia il centrocampista del Lecce Lameck Banda che il giocatore del Cagliari Joseph Liteta.
Lo Zambia completerà la sua fase di preparazione fisica a Murcia, in Spagna, dall'11 al 17 dicembre, anche se il ct Sichone si aspetta di avere a disposizione la sua squadra al completo solo dopo il 15 dicembre, quando i giocatori provenienti dall'estero (e quindi anche dall'Italia) saranno lasciati partire.
I convocati dello Zambia per la Coppa d'Africa:
Portieri: Lawrence Mulenga (Power Dynamos), Francis Mwansa (Zanaco), Willard Mwanza (Power Dynamos)
Difensori: Stopilla Sunzu (Changchun, Cina), Frankie Musonda (Bahrain SC), Kabaso Chongo (Zesco United), Matthews Banda (Nkana), Dominic Chanda (Power Dynamos), Gift Mphande (Zesco United), Obino Chisala (Al-Merikh SC, Sudan), David Hamasenya (Leganés, Spagna), Benson Sakala (Bohémiens 1905, Repubblica Ceca)
Centrocampisti: Miguel Changa Chaiwa (Hibernian, Scozia), Owen Tembo (Power Dynamos), Joseph Liteta (Cagliari, Italia), Re Kangwa (Maccabi Be'er Sheva, Israele), Dato Kalusa (FC MUZA), David Simukonda (Zesco United), Wilson Chisala (Zanaco), Joseph Sabobo Banda (Maccabi Be'er Sheva, Israele), Lameck Banda (Lecce, Italia), Fashion Sakala (Al Fayha, Arabia Saudita), Lubambo Musonda (Magdeburgo, Germania), Pascal Phiri (Zesco United)
Attaccanti: Patson Daka (Leicester City, Inghilterra), Jack Lahne Kalichi (Austria Lustenau, Austria), Kennedy Musonda (Hapoel Ramat Gan, Israele), Eliya Mandanji (Zanaco)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.