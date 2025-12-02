Banda: "Può essere la mia miglior stagione a Lecce. So di dover migliorare e lavorare tanto"

Intervenuto nel corso di Piazza Giallorossa, Lameck Banda ha commentato il successo contro il Torino: "E' stata una vittoria davvero importante perché venivamo da alcune partite infelici - sottolinea PianetaLecce.it -. Questa vittoria serviva assolutamente. Abbiamo giocato bene, abbiamo giocato come team, da gruppo compatto. L'esultanza? Venivo da un periodo di partite in cui non giocavo e non segnavo da tanto, ed ho festeggiato con la doppia capriola.

E' bellissimo ed essenziale il supporto che ci danno i tifosi, che si presentano sempre in grandi numeri dandoci carica e fiducia, sia quando si vince che quando si perde". L'attaccante ha poi raccontato cosa gli ha detto Di Francesco dopo il gol: "l mister mi ha detto che devo continuare così e migliorare giorno dopo giorno. Cosa abbiamo detto a Falcone dopo il rigore parato? Eravamo tutti felicissimi, lo abbiamo tutti ringraziato. Non era facile all'ultimo minuto, ma ci ha salvati e lo abbiamo ringraziato.

Cosa mi chiede il mister? Il coraggio è fondamentale, ma il mister mi chiede di aver qualità e di migliorare l'uno contro uno. Uno dei mantra del nostro allenatore è “meglio riesci a difendere, meglio riesci a riproporti in fase offensiva”. Si concentra su entrambe le fasi e sugli aspetti che un esterno come me deve migliorare, ovvero gli uno contro uno". Chiosa con un augurio: "Credo possa essere la miglior stagione qui a Lecce. Lasciati alle spalle gli infortuni so solo di dover migliorare e lavorare duramente".