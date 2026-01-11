Quando i dettagli fanno la differenza: il rosso a Banda costa tre punti salvezza al Lecce

Le lacrime di Lameck Banda la dicono tutta. Al momento dell'espulsione comminata dal signor Marinelli dopo la revisione al VAR l'attaccante del Lecce si è lasciato andare, capendo sicuramente la delicatezza del momento e l'ingenuità commessa. L'intervento su Delprato con il piede a martello sicuramente non è cattivo né fatto per "fare male" ma figlio di una foga dovuta alla delicatezza della posta in palio e all'occasione capitata pochi secondi prima sui suoi piedi e terminata alta sopra la traversa.

I dettagli fanno la differenza

Attenzione ai dettagli. Quante volte gli allenatori hanno ribadito questo concetto. E più che mai in una partita in cui, nonostante il vantaggio per 1-0 grazie al gol al primo minuto di Stulic, la squadra di Carlos Cuesta sembrava essere rientrato in campo con il pigio giusto dagli spogliatoi l'episodio ha influito. Con la superiorità numerica infatti la formazione ducale ha schiacciato sull'acceleratore rimontando e conquistando tre punti fondamentali.

Un punto in quattro gare

Una vittoria che, senza mezzi termini, avrebbe fatto comodo ai salentini specialmente contro una diretta concorrente per la salvezza. Tre punti che avrebbero interrotto la striscia negativa di risultati che dura da quattro partite con un solo pareggio ottenuto e tre sconfitte. Tre punti che avrebbero rappresentato una boccata d'ossigeno e non sono arrivati.