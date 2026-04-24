Lecce, minuto di silenzio ad un anno dalla scomparsa di Graziano Fiorita prima dell'allenamento
Continua la preparazione del Lecce in vista del match contro l'Hellas Verona. La squadra allenata da Eusebio Di Francesco, che si trova a Bussolengo in ritiro, è scesa in campo questa mattina allo Stadio Comunale di Villafranca. Prima dell’inizio della seduta tutto il gruppo squadra si è raccolto in un minuto di silenzio per commemorare il primo anniversario della scomparsa di Graziano Fiorita.
Tra tutti i convocati dal tecnico abruzzese che si trovano in ritiro in Veneto, l'attaccante zambiano Lameck Banda e il centrocampista israeliano Omri Gandelman hanno svolto il lavoro parzialmente in gruppo.
Per quanto riguarda gli assenti, invece, oltre a Berisha, Gaspar, Sottil e Fofana, rimasti a Lecce per continuare a seguire i programmi di recupero dei rispettivi infortuni, si dovrà aggiungere lo squalificato Tiago Gabriel.
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