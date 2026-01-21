Lecce, oggi arriva Cheddira: c'è l'ok del Sassuolo. L'ex Bari ritrova Di Francesco dopo Frosinone
Walid Cheddira torna in Puglia, ma lo farà per vestire la maglia del Lecce. L’attaccante, ex Bari, lascerà il Sassuolo per trasferirsi alla formazione giallorossa, secondo quanto riferito dai colleghi di Sky: Cheddira partirà in serata da Milano, in direzione del capoluogo salentino.
C’è il doppio sì. Il via libera all’operazione è arrivato anzitutto dal Napoli, che tecnicamente è ancora proprietario del cartellino di Cheddira, ma anche del Sassuolo, che nelle ultime ore ha dato il proprio placet alla risoluzione anticipata del prestito affinché si trasferisse in giallorosso. Lo farà, per la cronaca, con la stessa formula.
A Lecce, Cheddira ritroverà Eusebio Di Francesco. Il tecnico lo ha già allenato nella stagione 2023/2024, al Frosinone: 7 gol in 36 presenze di campionato. Una buona stagione per l’attaccante marocchino nato in Umbria, a Loreto. Non il miglior precedente possibile per il Lecce, visto che i ciociari retrocedettero all’ultima giornata.