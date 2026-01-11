Live TMW Lecce-Parma, Cuesta: "Sappiamo l'importanza di questi tre punti"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com: premi F5 per aggiornare!

Carlos Cuesta si presenta ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" per commentare Lecce-Parma.

E' stata una prova di maturità?

"La partita non è iniziata come volevamo. Loro sono riusciti a segnarci e a metterci pressione, noi non abbiamo avuto pulizia tecnica. Non riuscivamo a risalire come volevamo. Nel primo tempo però siamo andati in crescendo, dopo l'intervallo siamo riusciti a migliorare ulteriormente. Nel momento in cui c'è stata l'espulsione abbiamo avuto più tempo e più spazi per girare la palla e creare più pericoli. Sappiamo l'importanza di questi tre punti, ma adesso dobbiamo recuperare e pensare alla partita col Napoli".

Cos'è successo nel primo tempo?

"Non siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco, nella ripresa abbiamo fatto qualcosa di diverso, alzando il livello tecnico. I ragazzi si sono assunti le loro responsabilità e siamo riusciti a giocare meglio come volevamo".

Bernabé ha fatto vedere le sue qualità...

"Dipende molto dalla zona del campo in cui ricevi la palla, quando riesci a riceverla nella metà campo avversaria negli ultimi trenta metri puoi sfruttare di più alcune tue qualità".

C'erano tanti tifosi nel settore ospiti oggi

"Mi tolgo il cappello davanti a loro, hanno fatto sacrifici per essere qui a Lecce e ci sono sempre vicini. Li ringrazio, il loro sostegno fa la differenza. I ragazzi rappresentano la maglia del Parma con orgoglio e dedizione e lo dimostrano in campo".

