L'Inter soffre la pressione del Napoli in avvio ma segna alla prima azione: Dimarco fa 1-0
Vantaggio Inter, 1-0 sul Napoli firmato Federico Dimarco al minuto 9! Dopo un avvio di sofferenza dei nerazzurri, schiacciati dalla pressione dei campani, ecco una ripartenza perfetta grazie allo scippo dell'ex Zielinski a centrocampo. L'azione passa da Lautaro Martinez, poi da Thuram che attende l'arrivo del compagno a tutta velocità: mancino ad incrociare in corsa, Milinkovic-Savic non può nulla e l'Inter è in vantaggio.
