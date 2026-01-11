Inter-Napoli, partenza di fuoco. Marelli: "Fallo e ammonizione non dati a Juan Jesus su Thuram"

Inter-Napoli è sfida intensa già in avvio e nel primo quarto d'ora di gioco, con l'Inter che ha trovato il gol del vantaggio grazie al mancino affilato di Dimarco al minuto 9, al Meazza non mancano gli episodi da segnalare e da rivedere.

C'è per esempio una possibile ammonizione mancata per Scott McTominay nell'azione che ha portato poi al gol dell'1-0 per l'Inter firmato Dimarco. Commenta così l'ex arbitro Luca Marelli, moviolista per DAZN: "Sul recupero di Zielinski poteva essere ammonito McTominay per il fallo su di lui, ma il fatto che poi l'azione sia proseguita e abbia trovato sviluppo non ha portato a questa decisione".

C'è anche un altro episodio dibattuto a inizio Inter-Napoli e riguarda la mancata chiamata per un possibile fallo di Juan Jesus su Thuram lanciato a rete. Dice Marelli: "Va bene il metro utilizzato, però c'è l'infrazione di Juan Jesus perché si trattengono entrambi. Mancherebbe anche il cartellino giallo. Non rosso, perché non ci sono gli elementi del DOGSO, ma una ammonizione manca". A quel punto ribatte l'allenatore Andrea Stramaccioni, in cabina di commento per l'emittente: "Vero, ma c'è da dire anche che Thuram inizialmente trattiene Juan Jesus e credo che l'arbitro abbia valutato pure questo".