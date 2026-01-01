Lecce, Ramadani: "A Pierotti dico sempre di tirare. Continuando così ci salveremo"
TUTTO mercato WEB
Ylber Ramadani, centrocampista del Lecce, dopo il pareggio contro la Lazio è intervenuto al microfono di DAZN: "Oggi abbiamo creato tanto, soprattutto nel primo tempo, ma il gol non è arrivato. Però se giochiamo così veramente arriverà qualcosa, non può andare sempre così. Mi dispiace perché davanti al nostro pubblico volevamo conquistare i tre punti, ma bisogna continuare così per arrivare al nostro obiettivo".
Su Pierotti.
"Ha qualità, viene in difesa, prende la palla, fa respirare la squadra, ma poi qualcosina gli manca negli ultimi metri. Gli dico sempre di non cercare di entrare col pallone in porta, ma di tirare, almeno se va male prendi corner (ride, ndr).
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile