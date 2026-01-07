Lecce, ripresa immediata in vista del Parma: personalizzato per Fruchtl, Berisha e Morente

Il Lecce ha ripreso gli allenamento. Dopo il ko interno contro la Roma la squadra di Eusebio Di Francesco si è data appuntamento in mattinata al centro sportivo di Martignano. Nel mirino già la sfida di domenica prossima all'ora di pranzo contro il Parma. Uno scontro diretto importante per cercare di uscire dalla zona retrocessione visto che i ducali, impegnati questa sera in casa contro la capolista Inter, hanno solamente un punto in più dei salentini.

Come informa il sito ufficiale della società, Fruchtl, Berisha e Morente hanno svolto un lavoro personalizzato mentre è assente sempre Coulibaly. Il calciatore venerdì prossimo disputerà i quarti di finale della Coppa d’Africa con il suo Mali. Per la giornata di domani mister Di Francesco ha fissato una seduta mattutina allo stadio Via del Mare.