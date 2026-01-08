TMW Verona, in arrivo l'annuncio di Isaac: è in sede con l'entourage, i dettagli del contratto

In questi minuti l'attaccante brasiliano Isaac, classe 2004, si è recato nella sede del Verona accompagnato dal suo agente, per finalizzare gli ultimi dettagli del trasferimento al club gialloblu. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com l'ormai ex Atletico Mineiro ha firmato un contratto che lo legherà al club scaligero fino al 2030.

Ricordiamo che l'accordo con l'Atletico Mineiro prevede che in caso di futura rivendita al club brasiliano spetterà il 50% dell'incasso. Dopo il sorprendente pareggio ottenuto ieri contro il Napoli il tecnico del Verona, Paolo Zanetti, ha parlato sia di lui che dell'altro acquisto fatto in prospettiva dal ds Sogliano, Arthur Borghi (arrivato invece dal Corinthians).

Le parole di Zanetti su Isaac e Arthur Borghi

Queste le sue parole: "I ragazzi arrivati sono due colpi da Verona. Il portiere è per la Primavera, deve essere ben chiaro. Isaac arriva a parametro zero, giovane, deve adattarsi, perché è da un po' che non gioca. Un acquisto per una società come la nostra che deve fare certi tipi di operazioni cercando di tirare fuori qualche talento. L'ho sempre detto e lo confermo che io devo fare di tutto per salvarmi con i giocatori che ho oggi, non esco da lì. Poi più la società ci darà una mano, più le probabilità si alzeranno. La società deciderà che risorse mettere, il direttore sportivo lo sappiamo che è un fuoriclasse e farà del suo meglio con quello che avrà in mano. E io cercherò di fare del mio meglio per allenare i giocatori che ho".