Lecce, risultato negativo a Napoli ma segnali positivi da cui ripartire

Il Lecce esce sconfitto dal "Maradona" con il risultato di 2-1, al termine di una partita che ha lasciato l'amaro in bocca alla squadra di Eusebio DI Francesco

Due volti

Una partite dalle due facce, con un grande primo tempo e una ripresa in evidente (e per certi versi preventivabile) calo. Nel bene e nel male, si sono visti pregi e difetti già denotati nella vittoria contro la Cremonese. Come contro i grigiorossi, i salentini sono riusciti a sbloccare il match sfruttando bene un calcio d'angolo e mandando in gol Siebert. Così come accaduto una settimana prima, tuttavia, hanno incassato un gol al primo minuto del secondo tempo, dopo un'ottima prima frazione di gara.

Buoni spunti

Al netto del risultato. Gli spunti positivi da cui ripartire non mancano. Certamente Di Francesco può essere contento per il piglio mostrato dai suoi uomini. Si è visto un Lecce coraggioso, abile a portare pressione alta sugli avversari e a rendersi pericolosa con rapidi ribaltamenti di fronte. Il tecnico aveva chiesto una prova di coraggio ed è stato indubbiamente accontentato.

Il calendario

La trasferta di Napoli era una tappa ostica di un calendario che ora continua a essere in salita. Il Lecce se la vedrà adesso contro la Roma all'Olimpico e subito dopo la sosta per le nazionali ospiterà l'Atalanta. Sfide dal coefficiente di difficoltà indubbiamente elevato, ma a questo punto del campionato c'è la consapevolezza che i punti salvezza vadano ricercati anche nelle sfide maggiormente proibitive.