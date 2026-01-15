Lecce, seduta a Novarello in vista del Milan: terapie per Camarda, in gruppo anche Fofana

Dopo il ko di ieri contro l'Inter a San Siro, il Lecce di Eusebio Di Francesco ha deciso di non tornare in Salento, in vista della sfida che giocherà domenica sera ancora al Meazza, questa volta contro il Milan. Questo il report della società giallorossa:

"Subito dopo la gara di ieri sera con l’Inter, la squadra si è trasferita al Novarello Sporting Center, dove mister Di Francesco preparerà la prossima sfida con il Milan. Nel match in programma domenica sera sarà indisponibile Veiga, che già diffidato è stato ammonito nel precedente turno. I calciatori impegnati nella gara di ieri hanno svolto un lavoro di scarico in palestra, mentre il resto del gruppo ha disputato un test d’allenamento con la Biellese (due tempi da 35 minuti). Banda, Gaspar, Ramadani e Fofana hanno raggiunto la squadra, svolgendo regolarmente il test d’allenamento. Terapie per Camarda.

Domani pomeriggio è in programma un allenamento al Novarello Sporting Center. La rifinitura si svolgerà sabato mattina".