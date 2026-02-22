Lecce, il messaggio di Sticchi Damiani: "L'equilibrio c'è, vorrei che osassimo di più"

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato ai microfoni di PianetaLecce dopo la sfida persa dai giallorossi contro l'Inter: "Una partita in cui l'Inter è arrivata centrata. Non era un'Inter distratta. Abbiamo retto bene, per alcuni versi mi ha ricordato la sfida d'andata, siamo capitolati allo stesso minuto. Come giusto e normale che sia quando si fanno gare di contenimento contro squadre di questo tipo ci sta che poi esca il gol finale. Peccato, stavo immaginando che potessimo centrare un altro risultato positivo".

Sull'infortunio di Gaspar: "Ho chiesto informazioni a fine primo tempo. Sapendo che a caldo lascia il tempo che trova, ma mi hanno parlato di una distorsione al ginocchio. Ma prendetela con tutti i benefici del dubbio".

Sulla prossima gara contro il Como: "La squadra mi piace perché ha equilibrio e compatta. Possiamo provare ogni tanto ad osare di più. Per me ora che abbiamo l'equilibrio tattico che ci consente di subire poco, mi piace l'idea di provare anche contro avversari non alla nostra portata come l'Inter o come potrebbe essere il Como, di osare qualcosa di più".

Sull'entusiasmo dei tifosi: "Venivamo da due vittorie consecutive, ci sta che l'ambiente abbia entusiasmo, non fa mai male. Il pubblico lo elogio sempre, è un valore aggiunto. Abbiamo visto i sacrifici che hanno fatto per seguirci anche in Sardegna contro il Cagliari, infatti quella vittoria l'abbiamo dedicata a loro".