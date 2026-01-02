Lecce, Stulic: "Per ora con Di Francesco ho un buon rapporto. Le mie qualità? In area"

Nikola Stulic, attaccante del Lecce, ha rilasciato una lunga intervista alla Lega Serie A, ripercorrendo le tappe del suo arrivo in Italia: "Prima di tutto il mio sogno era giocare in una delle prime 5 leghe europee, soprattutto in Serie A. Penso che sia un campionato davvero buono per il mio profilo, poi qui c'è un progetto e tutto quello che ho visto e sentito su club e città era positivo. Poi ho parlato con il tecnico e il direttore e mi hanno spiegato tutto, mi è piaciuto molto, ero entusiasta e ora sono qui".

Che ne pensa del posto in cui vive?

"La città è molto bella, ma non ho molto tempo perché devo anche riposarmi. Il tempo è bello, mi piace molto, il cibo è perfetto e le persone sono molto gentili, mi sento accolto. Sono molto grato, penso che mi piacerà qui".

Chi è il giocatore che l'ha segnata di più?

"Il mio primo idolo è stato Mitrovic, perché ero all'accademia del Partizan e anche lui è cresciuto lì. Poi ho ammirato sicuramente Ibrahimovic, mi piacciono molto lui e Lewandowski".

Ci parli di se stesso.

"Sono il tipico numero 9 che spesso gioca con le spalle alla porta e che spesso riesce a tenere la palla. La mia migliore qualità è in area, ho bisogno di palloni e cross… Le mie caratteristiche principali sono aiutare la squadra a salire e segnare gol".

Come si trova con Di Francesco?

"Per il momento abbiamo un buon rapporto, parla molto con me. Sto cercando di imparare il più possibile. Giorno dopo giorno sto migliorando, mi chiede di tenere la palla, di proteggerla, di aiutare la squadra, di mettere pressione. Dobbiamo aiutare tutti a difendere, poi il mio compito è segnare".

Che ricordi ha del suo esordio contro il Milan?

"È stata una giornata importante per me: grande partita, grande avversario, stadio pieno. Avevo le farfalle allo stomaco, tutto era molto rumoroso e mi è piaciuto tanto. Ricorderò questa partita per tutta la vita".

Come giudica la sua stagione finora?

"Sono molto felice qui, ero così entusiasta e tutto sta andando bene. Sto cercando di essere più connesso con i compagni e con tutti, spero che tutto continui così. Penso di poter migliorare anche fisicamente, ci sono ancora più duelli qui, non c'è spazio come in Belgio. Il mio obiettivo personale è fare del mio meglio, giocare e segnare il più possibile. Non mi piace parlare dei numero, ma posso promettere che darò tutto per sudare la mia maglia".