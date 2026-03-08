Lecce, Štulić: "Segnare il rigore è stato come togliersi un peso di dosso"
Nikola Štulić parla ai microfoni dei giornalisti nella sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Cremonese.
Quali sono le tue emozioni per questo gol?
"Sono molto contento per il gol, vengo da un mese difficile e sono contento di aver aiutato la squadra a conquistare la vittoria. Significa tanto per noi, abbiamo battuto una diretta rivale, ma ci sono altre dieci partite da giocare e pensiamo già alla prossima contro il Napoli".
Quanto serve dal punto di vista mentale questo successo?
"Per un attaccante è difficile quando non arriva il gol, sono rimasto concentrato, quando ho segnato ho sentito come se mi fossi tolto un peso di dosso".
Cosa c'era in quell'esultanza?
"L'ultimo mese è stato difficile per me, ho avuto dei problemi fisici, ma non ho mollato, volevo aiutare la squadra, dando il massimo. Sono contento per oggi".