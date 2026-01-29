Lecce, il ds Trinchera presenta Cheddira: "Ascoltato Di Francesco, ci aiuterà nella salvezza"

Il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera ha parlato in conferenza stampa per presentare uno degli ultimi acquisti dei salentini, ovvero l'attaccante Walid Cheddira:

"Un attaccante arrivato in prestito con opzione per l'acquisto a titolo definitivo dal Napoli. Walid in passato ha avuto il piacere di lavorare con Di Francesco al Frosinone, dove segnò 7 gol. Il mister ne ha sempre lodato le qualità umane e professionali e noi abbiamo tenuto conto di questo. Volevamo un giocatore con queste caratteristiche e nel pieno della forma, che fosse pronto subito visto l'infortunio di Camarda. Abbiamo anticipato i tempi e siamo contenti, un ragazzo solare che ha spirito di sacrificio e che si è presentato benissimo. Siamo convinti che possa darci un grande contributo da qui alla fine per il nostro obiettivo. Voglio aggiungere anche che ha la doppia nazionalità italo-marocchina: dalla sua ha anche un'esperienza al Mondiale del 2022".