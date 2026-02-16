Trinchera: "Il Lecce ha dei valori ed è cresciuto. Cremonese? Non facciamo tabelle"

Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così del match contro il Cagliari: "Quando muovi la classifica è tutta energia positiva che devi portarti dietro per affrontare una sfida insidiosa come questa".

Che Lecce è questo?

"Questa squadra è cresciuta molto, ha dei valori, siamo sempre stati in partita anche nelle sconfitte e questi sono segnali confortanti per chi sa che deve lottare fino all'ultimo minuto del campionato di Serie A per mantenere la categoria".

La partita chiave sarà contro la Cremonese tra un po' di tempo?

"Non siamo abituati a fare tabelle, la Cremonese l'abbiamo a 2 punti, ma guardiamo step by step. Oggi possiamo muovere la classifica, per noi è importante, visto che adesso i punti pesano".

Servono i gol

"Sì, ma i gol arriveranno".