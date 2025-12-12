Lecce, Veiga: "Stiamo facendo molto bene, ci manca solo il gol"

Danilo Veiga, difensore del Lecce, ha dichiarato quanto segue ai microfoni di DAZN pochi minuti prima di iniziare il secondo tempo contro il Pisa: "Stiamo facendo una buona partita, ci manca solo il gol ma siamo fiduciosi. Abbiamo a disposizione tutto il secondo tempo per sbloccarla e conquistare i tre punti".