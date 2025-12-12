Reggiana-Padova, i convocati di Dionigi: si ferma ancora Girma. Charlys è squalificato

Scenderà in campo domani pomeriggio la Reggiana, che riceverà la visita del neopromosso Padova, in occasione della 16ª giornata del campionato di Serie B: appuntamento al 'Mapei Stadium' alle ore 15:00.

Nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico granata Davide Dionigi ha parlato non solo della gara, ma ha fatto anche il punto sulla rosa a sua disposizione: "Girma ha avuto un fastidio al flessore: ci vorrà un po’ di tempo, con molta probabilità lo rivedremo dopo la sosta. Dispiace, perché quando entra in forma diventa decisivo, ma purtroppo dobbiamo di nuovo recuperarlo, come già successo con la caviglia. Marras e Reinhart invece ci sono: dobbiamo solo valutare l’impiego, se partire con entrambi o con uno e gestire l’altro. Lo decidiamo sempre di comune accordo, senza forzare nulla per evitare ulteriori problemi. Mancherà anche Charlys, per squalifica: rivedendo l’episodio, secondo me, ha fatto un movimento per liberarsi da un avversario che lo teneva, tre giornate son per me un po' eccessive. Lui si è scusato, non è successo nulla di particolare".

Ai box, anche i lungodegenti Sampirisi e Tripaldelli.

Di seguito l'elenco dei convocati:

PORTIERI: Motta, Saro, Seculin;

DIFENSORI: Bonetti, Bozzolan, Libutti, Magnani, Quaranta, Rozzio, Papetti;

CENTROCAMPISTI: Basili, Bertagnoli, Mendicino, Portanova, Reinhart, Rover, Stulac, Vallarelli;

ATTACCANTI: Gondo, Lambourde, Marras, Novakovich, Tavsan.