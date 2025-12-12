Finalmente Stulic: primo gol in Serie A e il Lecce vince e convince. Pisa, terzo ko di fila

Una brutta partita del Pisa, alla terza sconfitta consecutiva. E una bella prestazione del Lecce. Risultato finale? 1-0, che forse sta un po' stretto ai salentini. Ma poco cambia, perché fondamentale erano i tre punti e quelli sono arrivati. Di Francesco gioisce grazie alla prima rete in Serie A di Stulic, subentrato nella ripresa a Camarda e per la prima volta decisivo. Il Via del Mare fa festa. Per Gilardino, invece, tante riflessioni da fare.

Lecce sfortunato, ma pericoloso

L'avvio di partita è sfortunato per il Lecce. Nove minuti, poco meno, e Di Francesco riceve una brutta notizia: problema muscolare per Berisha, fuori in barella quasi in lacrime, e cambio obbligato, dentro Kaba al suo posto. Ciononostante i salentini si fanno preferire al Pisa. Con un primo tempo in crescita e Coulibaly tra i più pericolosi, prima con un tiro a giro e poi con una bella palla per Sottil che trova a sua volta Pierotti che a porta sguarnita spara centrale.

Non arrivala stoccata

In generale, il baricentro del Lecce resta alto, quello del Pisa va abbassandosi. E va da sé che comincia a giocarsi di più nella metà campo difensiva toscana. Ma è lì, negli ultimi metri di campo, che a Camarda e compagni manca qualcosa. Prova ad accendersi Sottil, che sfida tutta la difesa sul finire di frazione, ma non guadagna più di un calcio d'angolo. Il Lecce cerca la stoccata vincente, ma non la trova. Il Pisa dovrà cambiare atteggiamento.

La prima volta in Serie A di Stulic

Il copione nella ripresa resta lo stesso: il Lecce fa la partita, il Pisa fa fatica a reagire. A parte una breve fase in cui i nerazzurri provano a fare qualcosa in più, anche il secondo tempo è di marca giallorossa. E il problema del gol viene risolto al 72' da Stulic. Subentrato a Camarda, dopo appena cinque minuti in campo il centravanti trova la prima rete in Serie A. Azione confezionata da parte dei due nuovi entrati, con Banda che lascia sul posto Caracciolo sfornando un gran cross per Stulic. Il centravanti brucia sul tempo Albiol e porta meritatamente in vantaggio i padroni di casa. E l'1-0 resiste, senza grossi problemi, fino al fischio finale.