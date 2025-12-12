Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter, occhi su Konate per gennaio: il Liverpool potrebbe accettare 15 milioni di euro

Inter, occhi su Konate per gennaio: il Liverpool potrebbe accettare 15 milioni di euroTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 22:38Serie A
Giacomo Iacobellis

L’Inter dovrà fare a meno del suo difensore centrale titolare per almeno un mese. Un’assenza pesante, che arriva alla vigilia di un gennaio fitto di appuntamenti cruciali e che con ogni probabilità costringerà Francesco Acerbi a saltare sfide di grande peso, tra cui quelle con Napoli e Arsenal dell’11 e del 20 febbraio. Match già determinanti per indirizzare il percorso in campionato e in Champions League.

De Vrij - reduce da un minutaggio ridotto - e Akanji non vengono considerati alternative pienamente affidabili, seppur per ragioni diverse. Intanto, da ambienti vicini alla società filtra la voce di un Liverpool disposto a cedere Ibrahima Konaté per circa 15 milioni di euro, per evitare di perderlo a parametro zero poche settimane più tardi. I Reds, a loro volta, potrebbero reinvestire subito per strappare al Crystal Palace Marc Guéhi, anche lui in scadenza.

In questo scenario, Marotta e Ausilio starebbero valutando la possibilità di anticipare l’arrivo di un difensore che, in teoria, sarebbe stato acquistato solo in estate, portando a Milano già a gennaio il centrale francese del Liverpool, con cui in questa stagione ha collezionato finora 22 presenze, 1 gol e 1.852 minuti giocati. Sarà il mercato a chiarire tutto, ma l’emergenza nel reparto arretrato è concreta e immediata. A riportarlo è il portale L'Interista.

Articoli correlati
Tracollo Liverpool, 9 ko nelle ultime 12. Konate lancia un appello ai propri tifosi... Tracollo Liverpool, 9 ko nelle ultime 12. Konate lancia un appello ai propri tifosi
Upamecano verso il Real Madrid: il Bayern Monaco vuole un altro francese per sostituirlo... Upamecano verso il Real Madrid: il Bayern Monaco vuole un altro francese per sostituirlo
Dov'è il rinnovo con il Liverpool? Konaté: "I miei agenti stanno negoziando con il... Dov'è il rinnovo con il Liverpool? Konaté: "I miei agenti stanno negoziando con il club"
Altre notizie Serie A
Lecce-Pisa, Di Francesco: "Premiata la continuità durante la partita" Live TMWLecce-Pisa, Di Francesco: "Premiata la continuità durante la partita"
Lecce, Di Francesco: "Grande prestazione, bello che spesso sia decisivo chi subentra"... Lecce, Di Francesco: "Grande prestazione, bello che spesso sia decisivo chi subentra"
Lecce-Pisa, Caracciolo: "Momento difficile, dobbiamo pensare a lavorare" Live TMWLecce-Pisa, Caracciolo: "Momento difficile, dobbiamo pensare a lavorare"
Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, Lautaro-Thuram confermati Probabili formazioniSerie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, Lautaro-Thuram confermati
Lecce, Ramadani: "Vittoria che vale sei punti, felicissimo per la rete di Stulic"... Lecce, Ramadani: "Vittoria che vale sei punti, felicissimo per la rete di Stulic"
Lecce-Pisa, Gilardino: "Nulla di positivo in questa partita" Live TMWLecce-Pisa, Gilardino: "Nulla di positivo in questa partita"
Pisa, Gilardino: "Irriconoscibili, devo prendere in mano la situazione e capire cosa... Pisa, Gilardino: "Irriconoscibili, devo prendere in mano la situazione e capire cosa sia successo"
Serie A, la classifica aggiornata: il Lecce si porta a +6 sulla zona retrocessione,... Serie A, la classifica aggiornata: il Lecce si porta a +6 sulla zona retrocessione, Pisa terzultimo
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
Le più lette
1 La Juventus ha già deciso chi sarà il centravanti per il futuro, ora tocca a Spalletti. Comolli alle battute finali per l'annuncio del ds e c'è un nuovo ingresso fondamentale ma passato troppo sotto traccia...
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 Bologna-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz
4 Il gioiello del Pisa è una scoperta... Della Juventus. Ora su Touré c'è l'Inter
5 Spalletti pensa al 4-2-3-1: Cambiaso pronto a cambiare ruolo
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, Lautaro-Thuram confermati
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica aggiornata: il Lecce si porta a +6 sulla zona retrocessione, Pisa terzultimo
Immagine top news n.2 Tether avanza, Exor smentisce: intanto dal 2019 Elkann ha versato 638 milioni nelle casse juventine
Immagine top news n.3 Il CEO di Tether: "Inviata offerta a Exor per comprare la Juve. Pronti a investire 1 miliardo nel club"
Immagine top news n.4 Ultimatum alla FIFA, la Serie A pronta a forzare la mano: tutto su Milan-Como
Immagine top news n.5 Serie A, ultimatum di Simonelli su Milan-Como: "Entro il 18 dicembre capiremo"
Immagine top news n.6 L'incredibile saliscendi di Disasi. Chi è l'obiettivo del Milan che cerca un nuovo riscatto
Immagine top news n.7 Ranking UEFA, corsa al 5° posto Champions: Italia, giovedì propizio ma ancora non basta
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti" Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.2 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Cuoghi: "Il Vicenza vincerà il campionato. Il Ravenna è la vera sorpresa del Girone B"
Immagine news Altre Notizie n.2 Mauro Icardi può fare al caso del Milan? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Roma, questo Ferguson va tenuto? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la 15^ giornata di campionato
Immagine news Serie A n.2 Pisa, Caracciolo: "Mai sbagliare atteggiamento, abbiamo tutto per salvarci"
Immagine news Serie A n.3 Lecce-Pisa, Di Francesco: "Premiata la continuità durante la partita"
Immagine news Serie A n.4 Lecce, Di Francesco: "Grande prestazione, bello che spesso sia decisivo chi subentra"
Immagine news Serie A n.5 Lecce-Pisa, Caracciolo: "Momento difficile, dobbiamo pensare a lavorare"
Immagine news Serie A n.6 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, Lautaro-Thuram confermati
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Inzaghi: "Avevamo bisogno di questa vittoria. Non guardo la classifica"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, Gregucci: "Tenuto il pallino del gioco, ma bisogna essere più cattivi"
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro-Avellino, i convocati di Aquilani: sono out in due, ma rientra Verrengia
Immagine news Serie B n.4 Palermo-Sampdoria 1-0, le pagelle: Le Douaron match winner, Coda delude
Immagine news Serie B n.5 Reggiana-Padova, i convocati di Andreoletti: recuperati Boi e Di Maggio. Ma vanno dosati
Immagine news Serie B n.6 Serie B, 16ª giornata: nuovo tonfo Sampdoria. Il Palermo porta a casa i tre punti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Juventus Next Gen, Brambilla: "Il pareggio con la Pianese ci lascia l'amaro in bocca"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 18ª giornata: non si fanno male Juventus NG e Pianese. Posta in palio divisa
Immagine news Serie C n.3 Serie C, 18ª giornata: dopo i primi 45', ferme sullo 0-0 Juventus NG e Pianese
Immagine news Serie C n.4 Cesena-Mantova, i convocati di Possanzini: torna Bragantini. Ma si ferma Majer
Immagine news Serie C n.5 Cuoghi: "Il Vicenza vincerà il campionato. Il Ravenna è la vera sorpresa del Girone B"
Immagine news Serie C n.6 SudTirol-Bari, i convocati di Vivarini: lunga lista di assenti, ma recupera Gaston Pereiro
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Cagliari, orobici a due facce. Serve vincere per sperare nell'Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Lazio, Sarri non ha mai perso contro i ducali
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Milan Femminile, Bakker: "Derby con l'Inter è più di una semplice partita: è orgoglio, è passione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Como Women in fiducia, ma noi siamo cresciute tanto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi: "Napoli tra le più in forma del campionato. Grande rispetto"
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, Rossettini: "Con la Ternana vietato fare l'errore di crederla sfida già decisa"
Immagine news Calcio femminile n.5 Como Women, Sottili: "La Fiorentina potrà lottare fino in fondo per i primi tre posti"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions Cup 2026, la final four negli stadi di Arsenal e Brentford
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere