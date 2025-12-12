Inter, occhi su Konate per gennaio: il Liverpool potrebbe accettare 15 milioni di euro

L’Inter dovrà fare a meno del suo difensore centrale titolare per almeno un mese. Un’assenza pesante, che arriva alla vigilia di un gennaio fitto di appuntamenti cruciali e che con ogni probabilità costringerà Francesco Acerbi a saltare sfide di grande peso, tra cui quelle con Napoli e Arsenal dell’11 e del 20 febbraio. Match già determinanti per indirizzare il percorso in campionato e in Champions League.

De Vrij - reduce da un minutaggio ridotto - e Akanji non vengono considerati alternative pienamente affidabili, seppur per ragioni diverse. Intanto, da ambienti vicini alla società filtra la voce di un Liverpool disposto a cedere Ibrahima Konaté per circa 15 milioni di euro, per evitare di perderlo a parametro zero poche settimane più tardi. I Reds, a loro volta, potrebbero reinvestire subito per strappare al Crystal Palace Marc Guéhi, anche lui in scadenza.

In questo scenario, Marotta e Ausilio starebbero valutando la possibilità di anticipare l’arrivo di un difensore che, in teoria, sarebbe stato acquistato solo in estate, portando a Milano già a gennaio il centrale francese del Liverpool, con cui in questa stagione ha collezionato finora 22 presenze, 1 gol e 1.852 minuti giocati. Sarà il mercato a chiarire tutto, ma l’emergenza nel reparto arretrato è concreta e immediata. A riportarlo è il portale L'Interista.