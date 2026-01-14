Lele Adani non è d'accordo con Capello: "La sala VAR non fa per gli ex giocatori"

“Non credo che l’ex calciatore possa essere utile al VAR”. Sulle colonne del Corriere della Sera, Lele Adani interviene così nel dibattito sulle difficoltà arbitrali in questa stagione. Nei giorni scorsi diversi protagonisti, a partire da Fabio Capello, avevano ipotizzato che, per rimediare alla mancanza di lettura del gioco degli arbitri, l’AIA potesse puntare sugli ex calciatori in sala VAR a Lissone. Una soluzione che, però non convince l’ex difensore, oggi commentatore.

Il problema, per Adani, “è l’assenza di vocazione. L’ex calciatore non è cresciuto sognando di fare l’arbitro”. Come tutti i lavori, sostiene l’ex centrale, anche l’arbitro necessita di passione per superare momenti difficili e arrivare al top della propria categoria: “Ci sono ex giocatori, di ogni livello, che non sono realmente appassionati di calcio, che invece con passione hanno giocato. Gente che fatica a vedere 90 minuti di una partita, che fa fatica ad emozionarsi raccontandola”.

C’è poi un altro tema, e cioè quello della passata militanza degli ex giocatori in altre squadre: “Come vivrebbe il tifoso una chiamata di un calciatore che fino all’altro ieri giocava con la maglia della squadra rivale, o che magari giocava in una sere minore? Oggi gli arbitri studiano il calcio più degli ex giocatori”.