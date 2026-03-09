Adani dopo Inter-Milan: "Una partita che ha fatto schifo. Ricci? È rigore, non c'è discussione"

Daniele Adani, ex difensore dell'Inter e oggi opinionista, ha commentato negli studi di Rai 2 la vittoria per 1-0 del Milan contro l'Inter: "Quello che io ho visto negli ultimi 5-6 campionati, ha spesso vinto chi ha meritato e non per forza le squadre più forti. Il Milan di Pioli, il Napoli di Spalletti… L'Inter è la più forte e in Italia ha mostrato anche l'espressione calcistica migliore. Il derby ha fatto schifo".

Tante polemiche sul tocco di mano di Ricci.

"Questo è più netto di quello del Genoa (contro la Roma, i giallorossi hanno reclamato un penalty, ndr). Il tiro lì è forte da 2 metri, qua sono sempre alla stessa distanza, ma l'ha descritta bene Bergonzi (che ha spiegato come fosse da concedere la massima punizione, ndr). Qua il rigore non è in discussione".

Chi sbaglia? Ogni weekend ci sono polemiche.

"VAR e arbitro devono lavorare insieme. Non c'è collaborazione: o c'è invadenza o disinteresse, o c'è loquacità o c'è silenzio. Molte volte ci picchiano contro e fanno la cosa giusta, ci sono episodi che cambiano la vita del campionato".