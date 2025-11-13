Lesione di primo grado al soleo destro: il Bologna perde Cambiaghi per 3 settimane

Il Bologna ha comunicato pochi minuti fa le condizioni fisiche di Nicolò Cambiaghi. Nessuna buona notizia per Vincenzo Italiano, che perderà dunque il suo esterno offensivo: "In seguito a un problema accusato durante una fase di allenamento con la Nazionale, Nicolò Cambiaghi è stato sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al soleo destro: tempi di recupero di circa 3 settimane".

Le parole di Fenucci ieri sull'infortunio di Cambiaghi

"Ha avuto un problema in allenamento, non ci voleva perché abbiamo già Rowe infortunato e sicuramente non ci fa piacere. Sappiamo però che in una stagione così lunga e piena di impegni, con 4 competizioni da affrontare più le nazionali, qualche problema poteva nascere. Per questo abbiamo costruito una rosa un po' più profonda del normale".