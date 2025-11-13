Stramaccioni: "Esposito mi ricorda Toni, è nell'Inter migliore che gli potesse capitare"

Dalle pagine di Tuttosport, Andrea Stramaccioni, ex allenatore e ora commentatore, parla così di Pio Esposito e della sua ascesa: "Lo dissi dopo il suo gol al River Plate questa estate: per come difende la palla e piazza il corpo mi ricorda molto Luca Toni. E se mi chiedi se me lo aspettavo ti dico assolutamente sì. La vera prova è stata la stagione allo Spezia. Se dopo un percorso di settore giovanile di alto profilo impatti così al primo anno di calcio vero nel ruolo di centravanti significa che hai valori importanti. E non dimentico come sia nell’Inter “migliore” che gli potesse capitare per la sua crescita, con Chivu allenatore e un altro giovane di talento come lui alle spalle della ThuLa".

Alla domanda su quanto fosse stato importante affidarsi a grandi ex giocatori, vincitori di Mondiali o Europei, Stramaccioni ha espresso grande apprezzamento per lo staff di Gattuso, definendolo affamato, motivato, complementare e consapevole del significato della maglia azzurra. Ha poi evidenziato, in particolare, la novità positiva rappresentata dalla figura di un direttore sportivo attivo alle spalle del CT. Ha sottolineato che, avendolo osservato in giro per il mondo, aveva sempre ritenuto necessaria una figura competente e carismatica per fare da trait-union tra il CT e il "potere politico".

Ha concluso affermando che Gianluigi Buffon è perfetto per questo ruolo e lo sta svolgendo magnificamente, con esperienza, umiltà, leadership e carisma, ritenendo la sua presenza un "grande passo avanti" per il movimento calcistico italiano.