Italia, Gattuso perde Cambiaghi: rientra a Bologna. Calafiori a parte: punta la Norvegia
L'Italia sta preparando le due sfide valide per le Qualificazioni ai Mondiali del 2026, contro Moldavia (domani, giovedì 13 novembre, alle 20.45) e Norvegia (domenica 16 novembre alle 20.45).
Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com è iniziato poco fa allenamento degli azzurri alla guida del ct Gennaro Gattuso. Subito una defezione: l'attaccante del Bologna, Nicolò Cambiaghi, ha accusato un piccolo fastidio al polpaccio destro, motivo per il quale viene rimandato a casa. Per ora nessuno verrà inserito in lista convocati al suo posto.
Il difensore dell'Arsenal, Riccardo Calafiori, sta invece svolgendo del lavoro differenziato per un problema all'anca. Il giocatore si sta gestendo ma resta in gruppo, puntando alla seconda gara contro la Norvegia.
Questa la composizione delle due squadre che si sono affrontate in partitella questa mattina in allenamento:
Squadra in maglia bianca: Donnarumma/Carnesecchi, Bellanova, Gabbia, Bastoni, Cambiaso, Positano, Frattesi, Ricci, Tonali, Pio, Scamacca
Squadra in maglia verde: Vicario/Caprile, Di Lorenzo, Mancini, Buongiorno, Dimarco; Orsolini, Locatelli, Cristante, Zaccagni, Raspadori, Retegui.
Fuori Barella, squalificato, che salterà la Moldavia.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30