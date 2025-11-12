Lewandowski può partire a parametro zero: ci pensa anche il Milan?

Va bene che ha 37 anni, ma Robert Lewandowski anche in questo inizio di stagione sta facendo vedere che per atleti del suo calibro l'età conta relativamente. 7 gol nelle prime 9 giornate in Liga, con tripletta decisiva nell'ultima combattuta sfida vinta dai blaugrana contro il Celta Vigo.

Non che servano i numeri per presentare in fuoriclasse del suo calibro, ma i recenti dubbi posti dallo stesso giocatore circa il suo futuro dopo la scadenza del contratto con il Barcellona, lasciano aperte innumerevoli suggestioni per la sua prossima tappa in carriera.

Lewandowski: "Se il club chiamasse per il rinnovo, non saprei cosa rispondere"

Dal ritiro con la sua Polonia, interrogato sulla permanenza al Barcellona, ha fatto intendere di avere diverse remore: "Non so ancora la risposta" - ha spiegato - "ecco perché non ho fretta. Sono in pace con me stesso. E questa è la cosa più importante. Anche se, ad esempio, il club mi contattasse ora, non risponderei comunque a questa domanda. Perché ho anche bisogno di sapere cosa è meglio per me. Per ora sono tranquillo, non ho fretta e, per il momento, non mi aspetto altro".

Anche il Milan in fila?

Intanto fra le candidate per averlo spunta anche un club italiano. Secondo Tuttosport oggi in edicola infatti il club rossonero da diverso tempo si sarebbe messo sulle sue tracce, con anche un approccio col suo entourage per far sapere il proprio interesse per il giocatore. Fra qualche mese si capirà se Lewandowski - che non intende lasciare Barcellona a gennaio - dirà addio ai blaugrana. E anche se potrà effettivamente trasformarsi in un’opportunità per il Milan, salvo richieste d'ingaggio fuori mercato.