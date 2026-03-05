Barcellona, Lewandowski si è allenato con una maschera protettiva: ci sarà a Bilbao

Il Barcellona si prepara per la sfida di sabato a, San Mamés contro l’Athletic Club, e tra le buone notizie c’è il possibile rientro di Robert Lewandowski. L’attaccante polacco, assente contro l’Atlético Madrid a causa di una frattura ossea nell’orbita sinistra rimediata contro il Villarreal, oggi si è allenato regolarmente con i compagni indossando una maschera protettiva sulla zona lesa. Salvo sorprese, sarà quindi convocato per il match contro i baschi.

Per sopperire alle assenze prolungate di Jules Koundé e Alejandro Baldé, entrambi fermi per circa un mese, l’allenatore Hansi Flick ha richiamato il giovane Xavi Espart come laterale destro e Álvaro Cortés come difensore centrale sinistro. Durante la sessione di allenamento di ieri si è allenato anche Patricio Pacífico, uno dei rinforzi invernali del Barça Atlètic, insieme a Diego Kochen e Tommy, integrati con la prima squadra.

L’altro protagonista della giornata è stato Ronald Araújo, celebrato dai compagni per aver raggiunto le 200 presenze con il Barça. Il difensore uruguaiano ha ricevuto una maglia commemorativa e il momento è stato immortalato in una foto di gruppo, simbolo del riconoscimento del club e dei compagni per la sua dedizione e continuità in blaugrana.