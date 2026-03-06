Kane sulle tracce di Lewandowski. Il polacco: "Se avessi giocato tutte le 34 partite..."

Con sole nove giornate rimaste in Bundesliga, Harry Kane ha l’occasione di battere il record di gol in un singolo campionato. Robert Lewandowski, attuale detentore del primato, affronta la prospettiva con serenità e si concede parole di elogio per il suo inseguitore: "Harry segna sempre così tanto, gioca davvero bene e fa un lavoro straordinario", ha dichiarato l’attaccante del Barcellona in un’intervista a Sky Sports. La rinnovata attenzione sul suo record ha fatto riflettere il 37enne polacco: "Mi sono reso conto che avevo raggiunto questo traguardo in 29 partite. Se avessi giocato tutte e 34, immagino che avrei potuto segnare ancora di più".

Nella stagione 2020/21, Lewandowski arrivò a 41 gol, nonostante avesse saltato le sfide tra la 27ª e la 30ª giornata a causa di un infortunio ai legamenti. Kane, invece, ha giocato tutte le partite finora, segnando 30 reti in 24 presenze, contro le 31 di Lewy nello stesso periodo. Sul segreto del suo successo, Lewandowski riflette: "Non puoi imparare a essere un buon attaccante in una scuola calcio. Devi essere diverso, pensare in modo diverso". Il polacco sottolinea come i giovani talenti delle grandi squadre vengano spesso "formattati come in una fabbrica", perdendo creatività. "Ho bisogno di libertà in campo per esprimermi al meglio", aggiunge.

Dall’estate 2022, dopo otto stagioni al Bayern Monaco (344 gol in 375 partite ufficiali), Lewandowski ha segnato altri 102 gol in 160 partite con il Barcellona. Il polacco conta 88 gol in 163 presenze internazionali e 312 reti in 384 partite di Bundesliga, dove ha vestito anche la maglia del Borussia Dortmund.