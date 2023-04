live Roma, Mourinho: "Sentenza Juve? Da mesi dicevo di dimenticare il -15"

vedi letture

00.10 - La Roma vince 4-1 con il Feyenoord e conquista la semifinale dell'Europa League. Di seguito le parole in conferenza stampa di José Mourinho:

00.25 - Inizia la conferenza

Cosa si porta di oggi?

"La mia gioia è per la vittoria e per il modo in cui la squadra ha giocato. Stavo pensando durante la partita che anche se non avessimo vinto la gente sarebbe stata orgogliosa di noi. Ci sono cose non negoziabili. Abbiamo vinto e abbiamo meritato".

Sulla sentenza della Juventus

"La finale può essere italiana o senza in Europa League. Il Bayer Leverkusen per noi è un avversario difficile, ma non possiamo aspettarci più avversari di poca qualità. Sentenza? Sono in Italia da tempo, non mi dice nulla. Da tempo dicevo di dimenticare -15, io pensavo uscisse alle 21 la sentenza. A me non cambia nulla".

Serate come queste non ti fanno venir voglia di mettere le tende a Roma oltre il 2024?

"Io sono felice qua, non posso nasconderlo. Sono felice perché mi piace la gente e piaccio alla gente. Ho la sensazione che a Trigoria il mio spazio di lavoro ci sia. Sono rispettato da tutti a Trigoria, ho un buon rapporto con la proprietà. Ho un rapporto di rispetto e positivo, lo stesso dico con Pinto. I giocatori sono fantastici, un'empatia tremenda con tutti. Non posso dire che sono come i figli, perché sono solo due e li amo tanto. Ma sono quasi dei figli. Qualche volta ho le mie frustrazioni e penso ad ambizioni diverse, però vediamo. Ma sono felice qui".

Qual'è stata la chiave della vittoria?

"L'efficienza".

00.34 - Termina la conferenza