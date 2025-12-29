Inzaghi 'fa fuori' anche Cancelo: il portoghese pronto a lasciare l'Al Hilal e a tornare in Europa

Il futuro di Joao Cancelo sembra lontano dall’Al Hilal. Come infatti riferito dal quotidiano spagnolo Sport, l’allenatore Simone Inzaghi non intende inserirlo nella lista dei giocatori utilizzabili da gennaio, chiudendogli di fatto le porte per il resto della stagione. Dopo un infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fermo a lungo, il terzino portoghese non ha mai debuttato quest’anno e non rientra nei piani tecnici del club.

Scontento della sua esperienza in Arabia Saudita, Cancelo sta spingendo per tornare in Europa con l’obiettivo di arrivare al Mondiale in piena forma. Il suo agente Jorge Mendes è al lavoro per trovargli una nuova squadra, approfittando anche della disponibilità dell’Al Hilal a coprire parte dell’ingaggio in caso di prestito. Club della Premier League e alcune big portoghesi monitorano la situazione, mentre l’ipotesi Barcellona resta sullo sfondo. Secondo la stampa saudita, la decisione è ormai definitiva: Cancelo non giocherà più con l’Al Hilal in questa stagione.

Quella di Cancelo non è l'unica decisione forte adottata dall'ex tecnico dell'Inter dal suo approdo nel club saudita. Negli scorsi mesi, infatti, Inzaghi aveva messo fuori rosa anche Renan Lodi, che per tutta risposta aveva deciso di rescindere il proprio contratto. Negli scorsi giorni il brasiliano è tornato in patria, firmando fino al 2030 con l'Atletico Mineiro.