Grosso felice del mercato: "Nzola porta qualità che non avevamo, Pedro Felipe ha potenziale"

Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, ha commentato anche il mercato dei neroverdi nella conferenza stampa tenutasi questa mattina. Di seguito le sue dichiarazioni su Nzola e gli altri nuovi acquisti di gennaio:

Quanto è importante l'arrivo di Nzola? Può giocare con Pinamonti?

"Entra M'Bala ed escono Skjellerup e Cheddira, acquisiamo delle caratteristiche che prima mancavano, sono contento di lui e di Ulisses che va a raddoppiare con Doig. Mettiamo un giocatore in più all'interno della difesa come Pedro Felipe che è un ragazzo giovane con ottimo potenziale e inseriamo un altro giovane con grande potenziale come Bakola. Sono contento di questi innesti ma sono contenti dei ragazzi che ho a disposizione, io cerco sempre di migliorare i ragazzi che ho a disposizione, quando hai dei giovani i margini sono grandissimi e sono contento di averli a disposizione tutti e quattro e proveremo insieme a fare tutto quello che abbiamo fatto".

Come ha visto Pinamonti ultimamente? Non calcia nello specchio dalla gara di Bologna, nel 2026 di fatto non lo ha ancora fatto...

"Ho affrontato questo argomento con lui perché nei numeri siamo con i numeri degli altri attaccanti. Lui sa che può sempre cercare di fare meglio, soprattutto la partecipazione e l'energia che mette all'interno della gara, perché a Pisa ha avuto una doppia occasione prima che uscisse, deve essere bravo a sapersi sporcare perché quando le partite diventano pulite lui ha grandissime qualità, questo è il suo grande margine che vedo in lui, ci stiamo lavorando, e ogni giorno cerchiamo di progredire al di là dei numeri rispetto a un periodo o a un altro. Sono contento di quello che ha proposto e chiedo sempre, come a tutti, di cercare di dare il massimo per migliorarsi sempre".

