Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sonetti scatenato sulla Fiorentina: "Una scossa? Chiamiamo l'Enel... Ora serve la belvaggine"

Sonetti scatenato sulla Fiorentina: "Una scossa? Chiamiamo l'Enel... Ora serve la belvaggine"TUTTO mercato WEB
© foto di Fabio Vanzi/FDL71
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 21:30Serie A
Giacomo Iacobellis
Viola amore mio
Ascolta il podcast
Radio Firenze Viola / Viola amore mio
00:00
/
00:00

Nedo Sonetti, ex allenatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" parlando di Piccoli, Pioli e della gestione della situazione complicata in casa Fiorentina. Queste le sue principali dichiarazioni: "Quando le situazione di classifica sono come quelle della Fiorentina, il primo problema è la capacità dell'allenatore? Io non credo sia così, è chiaro che l'allenatore abbia qualche perplessità sulle cose in campo, ma in questo momento deve essere aiutato perché la Fiorentina non deve stare in quelle posizioni. Non c'è bisogno di una scossa, chiamate l'Enel se volete una scossa.... Guardate, che quando ci sono dei cambiamenti a volte sono positivi, ma spesso sono negativi. Io ho visto la partita ieri e fino al 60' la Fiorentina ha retto anche bene. C'è da fare una riflessione sull'atteggiamento della squadra, che al momento non ha fiducia nelle proprie caratteristiche."

La Fiorentina, non essendo abituata a quelle zone della classifica, può trovarsi in difficoltà?
"Sì, la partita di domenica è estremamente importante. Abitando vicino, cerco di seguirla questa squadra, che ha dei buoni giocatori, si deve trovare il modo di metterli insieme e la squadra deve essere più coraggiosa. Ieri Kean là davanti era un povero disgraziato".

Lei affiancherebbe Piccoli a Kean?
"Adesso bisogna vedere quali sono le condizioni. Piccoli probabilmente perché è un giocatore italiano non trova spazio. Però chi ha detto che Piccoli non può giocare di fianco a Kean. Gli attaccanti vivono di estro, non di intesa, di qualità individuali, che poi si uniscono a quelle dell'altro attaccante. Chiaro che, giocando con un attaccante solo, vincere è difficile. Quando ci sono queste situazioni, ci vuole la belvaggine da parte tutti".

Articoli correlati
Sonetti: "Baroni è bravo e sta ottenendo i risultati. Gli auguro di lottare per il... Sonetti: "Baroni è bravo e sta ottenendo i risultati. Gli auguro di lottare per il quarto posto"
Sonetti: "Atalanta non arrembante come al solito. E su quel rigore..." Sonetti: "Atalanta non arrembante come al solito. E su quel rigore..."
Sonetti un fiume in piena: "Torino molle e in balia della Juve. Una pena guardare... Sonetti un fiume in piena: "Torino molle e in balia della Juve. Una pena guardare i derby"
Altre notizie Serie A
Serie A, la classifica al termine della 9^ giornata: il Pisa lascia la penultima... Serie A, la classifica al termine della 9^ giornata: il Pisa lascia la penultima posizione
Pisa-Lazio 0-0, le pagelle: Semper e Provedel i migliori in campo. Qualcuno ha visto... Pisa-Lazio 0-0, le pagelle: Semper e Provedel i migliori in campo. Qualcuno ha visto Dia?
Anche senza vittoria, nella Lazio il protagonista è sempre lui: che mese per Toma... Anche senza vittoria, nella Lazio il protagonista è sempre lui: che mese per Toma Basic
Pisa e Lazio hanno lo stesso identico problema: il mal di gol. Alla Cetilar Arena... Pisa e Lazio hanno lo stesso identico problema: il mal di gol. Alla Cetilar Arena finisce 0-0
Restelli sull'esonero di Pioli: "Una squadra ambiziosa avrebbe già fatto questo passo"... Restelli sull'esonero di Pioli: "Una squadra ambiziosa avrebbe già fatto questo passo"
Viviano: "Di Chivu mi piace la personalità ma Inzaghi è un'altra cosa: ha fatto la... Viviano: "Di Chivu mi piace la personalità ma Inzaghi è un'altra cosa: ha fatto la storia"
Juventus, il primo incontro di Spalletti con Perin è già virale: "Tutto bene? Dipende... Juventus, il primo incontro di Spalletti con Perin è già virale: "Tutto bene? Dipende da voi"
Atalanta, Musah non si tira indietro: "Vogliamo migliorare il terzo posto dell'anno... Atalanta, Musah non si tira indietro: "Vogliamo migliorare il terzo posto dell'anno scorso"
Editoriale di Ivan Cardia Immagine box laterale di Ivan Cardia Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
Le più lette
1 Serie A, 9^ giornata LIVE: le scelte di Gilardino e Sarri per Pisa-Lazio
2 Spalletti l’uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l’ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
3 Cagliari-Sassuolo, le probabili formazioni: Cheddira insidia Pinamonti, c'è Laurienté
4 Juventus, composto lo staff di Spalletti: Domenichini vice, Sinatti preparatore atletico
5 Pisa-Lazio, le probabili formazioni: Cuadrado vuole la prima da titolare. Basic ci prova
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Pisa e Lazio hanno lo stesso identico problema: il mal di gol. Alla Cetilar Arena finisce 0-0
Immagine top news n.1 Juventus, il primo incontro di Spalletti con Perin è già virale: "Tutto bene? Dipende da voi"
Immagine top news n.2 Domenichini, Martusciello e non solo. Orsini completa lo staff di Spalletti alla Juventus
Immagine top news n.3 Come giocherà la Juventus? Spalletti può tornare al modulo che lo ha reso celebre
Immagine top news n.4 Juventus, i dettagli del contratto di Spalletti: domani alle 12 la prima conferenza stampa
Immagine top news n.5 Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus: ecco l'annuncio
Immagine top news n.6 Jashari in gruppo dopo 2 mesi, ma Leao lavora ancora a parte. Milan, le ultime verso la Roma
Immagine top news n.7 L'Inter ritrova Thuram: il francese ha iniziato l'allenamento in gruppo. Il punto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Fiorentina promossa per il mercato ma bocciata a ottobre: cosa succede ai Viola? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Allegri ha appena scoperto l'arma a doppio taglio di una rosa troppo corta
Immagine news podcast n.2 Come potrebbe giocare la Juventus di Luciano Spalletti
Immagine news podcast n.3 Che disastro, Juventus. Ha esonerato la quarta scelta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.4 Koopmeiners ha ammesso che la Juventus ha comprato un Koopmeiners diverso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Selleri: "Il Ravenna si è creato una vera occasione. E vuol provarci davvero a salire in B"
Immagine news Serie A n.2 Gimenez, cosa deve fare il Milan ora? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Brambati: "De Bruyne problema per Conte? Assurdo. Juve-Spalletti, la penso così"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Serie A, la classifica al termine della 9^ giornata: il Pisa lascia la penultima posizione
Immagine news Serie A n.2 Pisa-Lazio 0-0, le pagelle: Semper e Provedel i migliori in campo. Qualcuno ha visto Dia?
Immagine news Serie A n.3 Anche senza vittoria, nella Lazio il protagonista è sempre lui: che mese per Toma Basic
Immagine news Serie A n.4 Pisa e Lazio hanno lo stesso identico problema: il mal di gol. Alla Cetilar Arena finisce 0-0
Immagine news Serie A n.5 Restelli sull'esonero di Pioli: "Una squadra ambiziosa avrebbe già fatto questo passo"
Immagine news Serie A n.6 Viviano: "Di Chivu mi piace la personalità ma Inzaghi è un'altra cosa: ha fatto la storia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Borini: "Per Accardi, alla Samp, ero un problema nello spogliatoio. Volevo far causa al club"
Immagine news Serie B n.2 Padova, Lasagna: "Con mentalità e la cura dei dettagli, arriveremo pronti alla sfida al SudTirol"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, in vista del Frosinone da valutare Parlanti e Calabrese: decisiva la rifinitura
Immagine news Serie B n.4 Mantova, si prosegue con Possanzini in panchina: le ultime
Immagine news Serie B n.5 La Samp prosegue la preparazione in vista del Mantova: occhi sull'infermeria. Il punto
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Inzaghi: "Battuta di arresto naturale, ma dagli errori si cresce. Ora sotto col Pescara"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Coppa Italia Serie C, il quadro degli Ottavi di Finale: si torna in campo a fine novembre
Immagine news Serie C n.2 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Al turno successivo Inter U23 e Latina
Immagine news Serie C n.3 Pergolettese, Curioni: "Nostri limiti emersi col passare delle giornate. Responsabilizziamoci"
Immagine news Serie C n.4 Coppa Italia Serie C, Sedicesimi di Finale - Dopo 45', Perugia corsaro a Latina. Inter U23 sul pari
Immagine news Serie C n.5 Dogecoin nuovo main sponsor della Triestina: sarà in primo piano sulle maglie ufficiali da gara
Immagine news Serie C n.6 Brambilla torna alla Next Gen, ma prima porta la Juve alla vittoria: i complimenti della Lega Pro
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia Femminile U17, Schiavi: "Pro FVS: opportunità importante anche per noi allenatori"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia U17, Schiavi: "Messico insidioso, ma dipende da noi. Rigori? Li proviamo sempre"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia U17, Terlizzi: "Con l'esordio ho realizzato un sogno. Più consapevoli che all'Europeo"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia U17 fra le prime 8 al mondo. Parla Schiavi: "Un onore, non vogliamo fermarci"
Immagine news Calcio femminile n.5 Sarà il Messico l'avversaria dell'Italia nei quarti del Mondiale U17 in Marocco
Immagine news Calcio femminile n.6 Cappelletti: "Il calcio è lo sport più maschile e maschilista. Ma si sta rivoluzionando"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Tutta colpa del VAR? No, ma basta cambi di rotta in corsa…