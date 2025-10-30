Live TMW Cagliari, Zappa: "La gestione arbitrale? Qualche cartellino in più poteva starci"

Non sorride il turno infrasettimanale al Cagliari di mister Pisacane che, davanti al pubblico della Unipol Domus, esce sconfitto 2-1 contro il Sassuolo. Non basta la rete di Esposito per rinvigorire i rossoblù. Al termine del match, in sala stampa, il terzino, oggi capitano, Zappa ha commentato la prestazione di squadra.

20:40 La conferenza stampa comincerà a breve.

21:16 Inizia la conferenza stampa.

Come avete preso questa sconfitta?

"Naturalmente ci dispiace per come è andata. Anche il mister ci ha parlato per darci la giusta motivazione. Fa male non essere riusciti a vincere ma ora dobbiamo archiviare questa gara e ripartire a mille per la prossima. Lo spogliatoio è bello compatto, c'è un bel gruppo e stiamo navigando tutti nella stessa direzione. Stiamo dando il 100% di noi e dobbiamo continuare a farlo. Il mister ci dice sempre di stare tranquilli, dobbiamo lavorare per migliorare".

Quanto ti è dispiaciuto per la traversa? Cosa pensi della gestione dell'arbitro?

"Secondo me ci poteva stare qualche cartellino in più ed è di questo che ci siamo lamentati parecchio, ma ormai è andata e le decisioni non le prendiamo noi. Sulla traversa naturalmente mi dispiace, speriamo di fare gol presto".

Vi pesa essere una delle squadre più giovani della Sere A?

"Sinceramente no, non credo che questo destabilizzi la situazione. Dobbiamo solo restare più concentrati e più attenti".

C'è stata forse troppa frenesia in campo sapendo che questa era una partita da vincere? Vi lasciano l'amaro in bocca i pochi punti raccolti fino ad ora?

"Sì, forse avere l'idea che questa era una partita da vincere ci ha messo troppa frenesia e non siamo riusciti a fare bene quello che ci è stato chiesto. Per quanto riguarda i punti... Credo che abbiamo sempre guadagnato punti importanti, peccato per oggi. La Serie A è complicata, lo sappiamo, ci sarà sempre da sudare e combattere".

21:22 Termina la conferenza stampa.