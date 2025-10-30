Il Pisa spreca malamente sotto porta, la Lazio si sveglia tardi e prende un palo: 0-0 al 45'

La Lazio è come un diesel e nel finale di frazione le occasioni sono tutte sue. Prima, però, è il Pisa a rendersi maggiormente pericoloso, ma sotto porta nessun calciatore nerazzurro riesce a impensierire seriamente Provedel. Si può spiegare così lo 0-0 con cui le due squadre sono appena andate a riposo alla Cetilar Arena di Pisa, nel posticipo valido per il nono turno di Serie A.

Il Pisa spreca malamente

Pronti-via e il Pisa conquista il pallino del gioco. La Lazio appare insolitamente timorosa, mentre la compagine di Gilardino fa la partita con coraggio. La prima palla gol è non a caso di marca locale: al 7' Nzola in area appoggia per Tramoni, che dal limite calcia ma spedisce la sfera nettamente sul fondo. Il vero pericolo per la difesa capitolina arriva però al 25', quando Cuadrado rientra sul destro e serve in area Touré, che si trova a tu per tu con Provedel sul secondo palo dopo un mancato intervento di Pellegrini, ma manda clamorosamente la sfera sul fondo.

La Lazio si sveglia e Basic colpisce il palo

Il pericolo scampato sveglia la Lazio, che dalla mezz'ora inizia a fare sul serio. Al 29' Isaksen calcia in modo telefonato davanti a Semper dopo una bella giocata di Zaccagni in area, poi al 36' Basic scocca una conclusione potente dalla distanza che trova la deviazione del portiere avversario insieme al palo. Due squilli velenosi da parte della truppa di Sarri, prima di un finale leggermente più equilibrato. Ma la sensazione pre-ripresa è una e una sola: sotto la pioggia incessante di Pisa può ancora succedere di tutto.

