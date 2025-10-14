Longo: "Buongiorno è diventato un big perché ha anche tanti interessi e qualità umane"

Moreno Longo conosce bene Alessandro Buongiorno. L'allenatore l'ha avuto al Torino, proprio mentre esplodeva, mentre diventava grande. E oggi racconta il giocatore, che nel frattempo ha vinto uno Scudetto col Napoli e che adesso scalpita per rientrare dall'infortunio, in un'intervista a Radio Kiss Kiss: "Buongiorno ha fatto un percorso insperato, quando era a Carpi lo hanno utilizzato come terzino sinistro dove non ha brillato particolarmente, al ritorno alla Primavera del Torino ha fatto una stagione strepitosa nel suo ruolo".

Longo, al di là del giocatore, tesse le lodi del Buongiorno persona: "Le sue qualità umane, unite al suo potenziale lo hanno fatto consacrare in una realtà come quella di Napoli dove è stato uno degli artefici dello scudetto e ora gioca la Champions League, è ad un livello top e se lo merita. Alessandro ha tanti interessi fuori dal calcio e questo lo aiuta anche nella sua professione".

Adesso Buongiorno, dopo aver saltato diverse partite per infortunio, dovrebbe rientrare proprio nella sfida alla sua ex squadra, il Torino. Il Napoli e Antonio Conte puntano forte su di lui per ritrovare la solidità difensiva smarrita. Su questo si sofferma Longo: "Lavorare di reparto è molto più complicato piuttosto che preoccuparti solo del duello, in questo poi fa la differenza l’input che ricevi dall’allenatore e devi avere grande capacità di metterla in pratica”.