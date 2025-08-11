Lookman continua a volere l'Inter, ma occhio al Napoli con i soldi di Raspadori

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Lookman continua a volere l'Inter, ma occhio al Napoli con i soldi di RaspadoriTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:15Serie A
di Dimitri Conti

Tiene ancora banco nel mondo del calciomercato italiano, ma con riflessi anche su quello internazionale (basti pensare, per esempio, ai vari nomi alternativi che sono già stati fatti) la situazione di Ademola Lookman. E sul futuro incerto dell'uomo che con la sua indimenticabile tripletta ha regalato il primo trofeo europeo della sua storia all'Atalanta (e il primo in assoluto a Gasperini) torna anche l'edizione online di Gazzetta dello Sport.

Lookman adesso si trova nella sua abitazione inglese, a Londra, per allenarsi da solo dopo aver consumato la pubblica rottura con l'Atalanta. Questa è la grande novità portata in eredità dalle ultime ore di mercato, con il 27enne attaccante che rimane arroccato avendo dalla sua quell'ormai celebre promessa del board atalantino di lasciarlo andare a fronte di una proposta che venga ritenuta congrua. Ed è proprio lì che 'casca l'asino': se infatti Lookman ha già l'accordo con l'Inter per un accordo quinquennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione, agevolato anche dal Decreto Crescita, a non collimare sono le valutazioni dei due club.

La situazione di Lookman all'Atalanta si è poi ancor di più incrinata nel momento della mancata presentazione dell'attaccante per il ritiro di Zingonia, senza alcun certificato medico. Volendo la Dea potrebbe provare a guardare altrove, magari in Premier, ma a complicare tutto c'è la volontà di Lookman di andare solo all'Inter. Tanto da aver già respinto un'offerta del Napoli economicamente più vantaggiosa per lui (gli azzurri si sarebbero spinti fino a 5 milioni di euro circa l'anno). Occhio però alla volontà degli azzurri di tornare alla carica, a maggior ragione ora che Raspadori è stato ceduto per 25 milioni di euro circa. Una mossa, quella del potenziale rilancio Napoli per Lookman, che potrebbe portare l'Inter a rialzare ancora la posta o, in alternativa, a mollare il colpo una volta per tutte.

