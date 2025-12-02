Nigeria, i pre-convocati di Chelle per la Coppa d'Africa: ci sono Lookman e Dele-Bashiru
Il CT della Nigeria, Eric Chelle, ha pubblicato la lista provissioria per la Coppa d'Africa. L'elenco comprende giocatori del calibro di Victor Osimhen e Ademola Lookman, oltre a Fisayo Dele-Bashiru
La Coppa d'Africa 2025 inizierà alla fine di questo mese e terminerà a gennaio 2026.
Elenco completo della squadra provvisoria delle Super Eagles:
Portieri: Maduka Okoye, Stanley Nwabali, Amas Obasogie, Francis Uzoho, Adebayo Adeleye, Ebenezer Harcourt.
Difensori: William Ekong, Calvin Bassey, Zaidu Sanusi, Semi Ajayi, Ola Aina, Bright Osayi-Samuel, Bruno Onyemaechi, Igoh Ogbu, Chidozie Awaziem, Felix Agu, Ryan Alebiosu, Adeleke Adekunle, Emmanuel Michael.
Centrocampisti: Alex Iwobi, Frank Onyeka, Alhassan Yusuf, Wilfred Ndidi, Fisayo Dele-Bashiru, Raphael Onyedika, Ebenezer Akinsanmiro, Tochukwu Nnadi, Usman Muhammed, Peter Agba, Tom Dele-Bashiru, Christantus Uche.
Attaccanti: Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, Victor Osimhen, Moses Simon, Victor Boniface, Cyriel Dessers, Sadiq Umar, Nathan Tella, Tolu Arokodare, Chidera Ejuke, Olakunle Olusegun, Kelechi Iheanacho, Taiwo Awoniyi, Paul Onuachu, Abdulrasshed Shehu, Rafiu Durosinmi, Ekeson Okorie, Chisom Orji, Philip Otele, Salim Fago, Ikwuemesi Chukwubuikem, Adams Akor.
