Il Galatasaray torna su Lookman: ingaggio da 6 milioni, l'Atalanta spara alto

Il Galatasaray pronto a tornare alla carica per Ademola Lookman. Secondo quanto riportato da Caughtoffside infatti, il club turco avrebbe messo sul piatto un ingaggio da quasi 6 milioni di euro a stagione per l'attaccante nigeriano.

Tuttavia il Gala deve scontrarsi con le richieste dell'Atalanta: la Dea valuta il giocatore almeno 55 milioni di euro e questo complica i piani del club turco. A rendere tutto più difficile per il Galatasaray è l'elevata concorrenza per il giocatore: Lookman infatti piace ai top club di Serie A, Premier League e Liga.

Il nuovo tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino nei giorni scorso ha parlato così di Lookman

"Quando sono arrivato ho parlato con tutti individualmente per instaurare un rapporto umano: i calciatori sono sempre uomini. Con Ademola abbiamo parlato, è un grande professionista che si sta sacrificando per l'Atalanta: io e lui vogliamo la stessa cosa, fare grande il club. I risultati si stanno vedendo".