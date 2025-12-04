Il Galatasaray torna su Lookman: ingaggio da 6 milioni, l'Atalanta spara alto
Il Galatasaray pronto a tornare alla carica per Ademola Lookman. Secondo quanto riportato da Caughtoffside infatti, il club turco avrebbe messo sul piatto un ingaggio da quasi 6 milioni di euro a stagione per l'attaccante nigeriano.
Tuttavia il Gala deve scontrarsi con le richieste dell'Atalanta: la Dea valuta il giocatore almeno 55 milioni di euro e questo complica i piani del club turco. A rendere tutto più difficile per il Galatasaray è l'elevata concorrenza per il giocatore: Lookman infatti piace ai top club di Serie A, Premier League e Liga.
Il nuovo tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino nei giorni scorso ha parlato così di Lookman
"Quando sono arrivato ho parlato con tutti individualmente per instaurare un rapporto umano: i calciatori sono sempre uomini. Con Ademola abbiamo parlato, è un grande professionista che si sta sacrificando per l'Atalanta: io e lui vogliamo la stessa cosa, fare grande il club. I risultati si stanno vedendo".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.