Lotta scudetto, Bertoni non ha dubbi: "L'Inter è nettamente la squadra più forte d'Italia"

Ai microfoni di SuperNews ha parlato l'ex calciatore argentino campione del mondo Daniel Bertoni, che in Serie A ha vestito le maglie di Fiorentina, Napoli e Udinese. Queste le sue parole sul campionato: "L’Inter è nettamente la squadra più forte d’Italia. L’anti-Inter è il Milan, il Napoli è lontano adesso".

Parlando del Napoli, Bertoni ha aggiunto: "È vero dei tanti infortunati e delle molteplici assenze, ma i nerazzurri sono troppo forti, hanno una squadra in cui segnano praticamente tutti, per i partenopei di oggi. Il Napoli ha vinto col Genoa ma soffrendo, solo con un rigore e durante il tempo di recupero. Bene in attacco, ma ha patito invece molto in fase difensiva le scorribande degli avversari. Le assenze e il tempo che manca ancora alla fine dell’anno possono essere delle scusanti per la classifica del Napoli di oggi, ma l’Inter ha comunque un altro passo, a mio modo di vedere".