L'esplosione di Lookman all'Atletico può spingere Nico Gonzalez a tornare alla Juventus

Nel corso di un intervento sul suo canale YouTube, l'esperto di mercato internazionale Matteo Moretto ha analizzato la situazione di Nico Gonzalez e il possibile intreccio con Ademola Lookman in vista della prossima stagione. L’esterno argentino, attualmente in prestito all’Atletico Madrid ma ancora di proprietà della Juventus, potrebbe infatti fare ritorno a Torino al termine dell’annata.

Secondo quanto spiegato, il destino di Nico e quello di Lookman sarebbero in qualche modo collegati. L’attaccante nigeriano ha avuto un impatto straordinario con la maglia dell’Atletico, risultando decisivo sia in Liga sia in Coppa del Re, dove ha segnato un gol pesantissimo contro il Barcellona. Le sue prestazioni hanno conquistato tifosi e ambiente, rendendolo uno dei protagonisti della stagione. L’arrivo di Lookman, però, rischia di ridurre lo spazio a disposizione di Nico Gonzalez. Nonostante la grande stima di Diego Simeone nei suoi confronti e un rapporto molto positivo tra tecnico e giocatore, l’argentino potrebbe trovare meno continuità. Prima dell’infortunio, Nico aveva comunque fornito buone prestazioni ed era considerato una pedina importante nelle rotazioni del tecnico.

Dal punto di vista contrattuale, l’operazione tra Juventus e Atletico è stata definita sulla base di un prestito oneroso da circa un milione di euro, con diritto di riscatto fissato a 32 milioni che diventerebbe obbligatorio al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali (considerando almeno 45 minuti per partita). Al momento, Nico non è ancora vicino a questa soglia. Per questo motivo, il suo futuro a Madrid non appare così scontato. Esistono dubbi sul fatto che l’Atletico possa arrivare all’obbligo di riscatto automatico. Non è escluso che, a fine stagione, le parti possano anche sedersi al tavolo per rinegoziare le condizioni dell’eventuale acquisto, ma si tratta di uno scenario che verrà eventualmente valutato più avanti.