Juventus, messaggio da Icardi: tripletta nel 5-1 del Galatasaray, martedì c'è la Champions
Il Galatasaray arriva nel migliore dei modi all'appuntamento in programma il prossimo 17 febbraio, per l'andata dei playoff di Champions League contro la Juventus. Nella gara valida per la 22^ giornata della Super Lig turca infatti, la squadra di Okan Buruk si è imposta per 5-1 contro l'Eyupspor, consolidando così la vetta della classifica.
Ulteriore messaggio lo ha mandato un certo Mauro Icardi: l'ex centravanti dell'Inter, cui la Juventus aveva fatto un pensiero per il mercato di gennaio, ha realizzato infatti una tripletta nel giro di poco più di mezzora, fra primo e secondo tempo.
Il risultato
2' Akgun (G), 33', 48' e 70' Icardi (G), 71' Altunbas (E), Onguene aut. 87' (G)
Di seguito il programma completo della 22^ giornata della Super Lig turca, con risultati e classifica aggiornata.
La 22^ giornata in Super Lig
Venerdì 13 febbraio:
Galatasaray-Eyupspor 5-1
Antalyaspor-Samsunspor 3-1
Sabato 14 febbraio:
Genclerbirligi-Rizespor
Alanyaspor-Konyaspor
Trabzonspor-Fenerbahce
Domenica 15 febbraio:
Kocaelispor-Gaziantep
Goztepe-Kayserispor
Istanbul Basaksehir-Besiktas
Lunedì 16 febbraio:
Kasimpasa-Karagumruk
La classifica aggiornata nella Super Lig turca.
1. Galatasaray 55 punti (22 gare giocate)
2. Fenerbahce 49 (21)
3. Trabzonspor 45 (21)
4. Goztepe 40 (21)
5. Besiktas 37 (21)
6. Istanbul Basaksehir 33 (21)
7. Samsunspor 30 (22)
8. Gaziantep 28 (21)
9. Kocaelispor 27 (21)
10. Alanyaspor 23 (21)
11. Antalyaspor 23 (22)
12. Genclerbirligi 22 (21)
13. Konyaspor 20 (21)
14. Rizespor 20 (21)
15. Eyupspor 18 (22)
16. Kasimpasa 16 (21)
17. Kayserispor 15 (21)
18. Karagumruk 12 (21)