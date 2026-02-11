Loyola: "Ho parlato con Maripan prima di accettare: tutti mi hanno consigliato Pisa"

Il centrocampista del Pisa Felipe Loyola si è presentato oggi alla stampa nella consueta conferenza, spiegando le differenze con il calcio argentino che ha riscontrato: "La differenza principale l'ho notata nell'intensità, nella fisicità e dal punto di vista tattico. Mi hanno accolto bene, sin dal primo momento, sappiamo qual è il nostro obbiettivo e faremo di tutto per raggiungerlo".

Com'è andata la trattativa?

"Le prime persone che mi hanno contattato sono stati Vaira e Giovanni Corrado che mi hanno fatto sentire la fiducia del club. Ho molta fame e penso di riuscire a far bene in questo campionato"

C'è stata un offerta del Bayern?

"Con il Bayern c'è stato un interesse e basta".

C’è un giocatore cileno che ti ha ispirato nel fare questo passo.

"Ho parlato con diversi giocatori cileni che sono in Italia come Maripan, ma anche altri che si sono ritirati. Tutti mi hanno consigliato di venire qua, perché può essere una tappa importante per la mia carriera".