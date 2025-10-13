Luciano Bruni: "Infortunio di Kean tegola inaspettata. Pioli ha esperienza per recuperare Fagioli"

Intervistato dai microfoni di Radio Firenzeviola, l'ex Fiorentina Luciano Bruni ha parlato delle vice in casa viola partendo dall'infortunio a Moise Kean, avvenuto nelle prime battute del match fra Estonia e Italia, dove tra l'altro aveva realizzato anche il gol del vantaggio azzurro: "Questa purtroppo è una tegola inaspettata, ma succede un po' a tutte le squadre di ritrovarsi più acciaccate dopo la sosta delle nazionali. E' una perdita importante proprio nel momento in cui serviva di più alla sua squadra".

Cosa pensa di Nicolò Fagioli?

"Il ragazzo ha delle qualità che tutti conosciamo, purtroppo i calciatori non sono robot e passano anche loro dei momenti difficili. In questo momento non rispecchia le aspettative e per questo è stato messo da parte da Pioli. E' un ragazzo sensibile, sappiamo tutti ciò che ha passato e credo che Stefano abbia l'esperienza giusta per recuperare Fagioli a livello mentale".

E cosa direbbe al giocatore?

"Che spetta solo a lui. Non c'è una medicina particolare. Un po' di grinta e di cattiveria a livello sportivo bisogna mettercela. Io a causa delle mie ginocchia ce la mettevo, e come mi diceva il Dottor Pagni : 'non aver paura ad entrare, sei stato un mese in ospedale e quindi metticelo il piede'".